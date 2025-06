Umweltbundesamt

KI wird in Zukunft rund ein Prozent des weltweiten Stroms verbrauchen (Archivbild). (picture alliance / imageBROKER / Infinity News Collective)

Der KI-bedingte Energieverbrauch in den Rechenzentren werde bis 2028 auf ungefähr 300 Terrawattstunden steigen, heißt es in der Untersuchung. Das rasante Wachstum berge das Risiko, dass Unternehmen die damit verbundenen CO2-Emissionen in Länder mit weniger strenger Klimapolitik verlagern könnten. Derzeit sei das Ausmaß der Verlagerung von Emissionen zwar gering. Die KI-Rechenkapazitäten seien vorwiegend in den USA und in China konzentriert. Das könne sich aber ändern, wenn der Kostendruck steige.

