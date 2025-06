Künstliche Intelligenz hat unter anderem schon in Smartphones Einzug gehalten (Symbolfoto) (picture alliance / Hans Lucas / Vincent Feuray)

Die Bertelsmann-Stiftung hat zusammen mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft rund 60 Millionen Stellenanzeigen ausgewertet, die zwischen 2019 und 2024 veröffentlicht wurden. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Ametsreiter, sagt, die wirtschaftlichen Chancen von KI würden in Deutschland noch nicht genutzt.

Seiner Einschätzung nach kann Künstliche Intelligenz gesamtwirtschaftlich zu einer Produktivitätssteigerung von bis zu 16 Prozent führen. Ohne den Einsatz von KI werde Deutschland dagegen an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

KI-Hauptstadt München

Die Stadt mit dem höchsten Anteil von KI-Stellen am Gesamtmarkt ist München mit 4,5 Prozent KI-Jobanzeigen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Süden und Südwesten der Bundesrepublik, wo die Automobilindustrie und deren Zulieferer besonders stark vertreten sind. Gleiches gilt für die Rhein-Ruhr-Schiene und den Großraum Berlin.

Abgeschlagen sind dagegen laut Studie die ländlichen Regionen. In der Hälfte aller deutschen Kreise und kreisfreien Städte finde KI am Jobmarkt so gut wie gar nicht statt. Grund sei, dass im ländlichen Raum eine hochleistungsfähige Glasfaser-Infrastruktur fehle, so Ametsreiter. Man brauche große Rechenzentren und eine leistungsfähige Glasfaseranbindung, um KI überhaupt ausspielen zu können.

