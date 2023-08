Medienmagazin

KI-Daten: New York Times gegen ChatGPT | Wie Medien über "Clankriminalität" berichten

Inhalte nur gegen Geld: New York Times wehrt sich gegen KI-Zugriff | Fragwürdiger Begriff - wie Medien über "Clankriminalität" berichten | Von wegen Printkrise - warum viele Verlage gerade in Kindermagazine investieren | Sky Deutschland in der Krise - was wird aus dem Streamingdienst?

Krebbers, Martin | 21. August 2023, 15:35 Uhr