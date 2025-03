Nordrhein-Westfalen

KI-Einsatz an Amtsgerichten geplant

An mehreren Amtsgerichten in Nordrhein-Westfalen soll bald Künstliche Intelligenz bei der Bewältigung der Klageflut von Flugpassagieren zum Einsatz kommen. Das Land beteilige sich an einem KI-gestützten Pilotprojekt zur Bearbeitung von Massenverfahren, teilte das Justizministerium in Düsseldorf mit.