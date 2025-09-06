Vergleich vor Gericht

Die Autoren werfen dem Unternehmen vor, ihre Bücher unerlaubt für das Training des KI-Chatbots Claude genutzt zu haben. Anthropic und die Kläger baten einen US-Bezirksrichter in San Francisco, den Vergleich zu genehmigen. Dies geht aus einem bei Gericht eingereichten Antrag hervor.
Die Summe von eineinhalb Milliarden Dollar wäre nach Einschätzung der Kläger die höchste jemals für Urheberrechtsverletzungen gezahlte Summe.
Claude ist einer der erfolgreichsten Konkurrenten des populären Chatbots ChatGPT von OpenAI.
Aktuell laufen mehrere Klagen gegen verschiedene Unternehmen wegen der Verwendung von Werken beim Training Künstlicher Intelligenz.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.