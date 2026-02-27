Anthropic will dem Pentagon keine uneingeschränkte militärische Nutzung der Technologie zu erlauben (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Jaque Silva)

Anthropic weigert sich, dem Pentagon die uneingeschränkte militärische Nutzung der Technologie zu erlauben. Man könne der Forderung nicht guten Gewissens nachkommen, sagte der Vorstandsvorsitzende Amodei.

Das Verteidigungsministerium drohte damit, Anthropic als ein Lieferketten-Risiko einzustufen, was das Geschäft des Unternehmens in den USA drastisch einschränken würde.

Anthropic weigert sich, seine Software für die Massenüberwachung im Inland oder in vollautonomen Waffensystemen einsetzen zu lassen. Die Firma macht unter anderem geltend, dafür sei Künstliche Intelligenz noch nicht verlässlich genug.

