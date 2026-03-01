Nach Streit mit Anthropic

Die Anwendungen der KI-Firma "Open AI" sollen in Zukunft auch beim US-Militär zum Einsatz kommen. (imago / ZUMA Press Wire / Ahmed Fesal Bayaa)

OpenAI-Chef Altman schrieb auf der Plattform X, es gebe eine einsprechende Vereinbarung mit dem Ministerium. Zuvor hatte die US-Regierung nach einem Streit jede Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Anthropic beendet. Der Konzern hatte die uneingeschränkte Nutzung seiner Anwendungen durch das US-Militär verweigert.

Details zur militärischen Nutzung von OpenAI-Anwendungen gibt es noch keine. Altman zufolge soll inländische Massenüberwachung dabei aber ausgeschlossen sein. Das sei Teil der Vereinbarung mit dem Pentagon.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.