Bundesinnenministerin Nancy Faeser: "KI birgt die Gefahren, dass Prozesse nicht mehr transparent sind, Menschen diskriminiert und Persönlichkeitsrechte durch unzulässige Überwachung verletzt werden." (IMAGO / snapshot / IMAGO / snapshot-photography / F.Boillot)

Die Süddeutsche Zeitung berichtet, Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil planten bis zum Sommer ein neues Datenschutzgesetz für Beschäftigte. Hintergrund sind Sorgen um sensible Daten von Mitarbeitern oder Bewerbern etwa zu Gesundheitszustand, politischer Überzeugung oder sexueller Orientierung. In Einstellungsverfahren soll KI nur Eigenschaften prüfen dürfen, die für eine Stelle bedeutend sind. Teilt zum Beispiel eine Frau privat Babyfotos von anderen in Sozialen Medien könnte KI in Kombination mit anderen Daten auf einen Kinderwunsch schließen und Arbeitgebern von einer Einstellung oder Beförderung abraten.

Gestern hatten die zuständigen Ausschüsse im Europaparlament erste Beschlüsse für eine Rahmengesetzgebung zur KI beschlossen.

