Digitalminister Wildberger

Bundesdigitalminister Wildberger steht durch Künstliche Intelligenz große Veränderungen auf die Menschen zukommen. (IMAGO / Christian Ohde)

KI sei größer als die Erfindung des Buchdrucks oder die industrielle Revolution, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies auf die Möglichkeit, dass KI in bestimmten Bereichen ebenbürtig oder auch besser werden könnte als Menschen. Man werde mit dieser Technologie plötzlich Fragestellungen, Probleme, Prozesse lösen können, wie man es bisher nicht gekannt habe, betonte Wildberger. Ein guter Programmierer mit KI-Unterstützung sei heute um den Faktor zehn leistungsfähiger als in der Vergangenheit. Zudem könne Künstliche Intelligenz genutzt werden, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Allerdings würden Menschen auch künftig gebraucht, wo Maschinen nicht übernehmen könnten - etwa im Handwerk oder im Pflegebereich.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.