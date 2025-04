KI-Programm wird in Brüssel vorgestellt. (picture alliance / Goldmann )

Ziel sei eine strategische Autonomie in kritischen Industriebereichen, hieß es bei der Vorstellung des Programms in Brüssel. Konkret kündigte die Brüsseler Behörde fünf Einrichtungen an, in denen komplexe KI-Modelle entwickelt werden sollten. Dafür sollten 20 Milliarden Euro an privaten Investitionen eingeworben werden. Traditionelle Produktionszweige und Nachwuchskräfte auf dem Arbeitsmarkt müssten zu Motoren der technologischen Entwicklung werden. Damit verbunden sei der Wille zur Unabhängigkeit von nichteuropäischen Unternehmen, etwa chinesischen oder US-amerikanischen Konzernen, erklärte die EU-Kommission.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.