Insgesamt stehen 100.000 Euro an Preisgeld zur Verfügung. Der KI-Schulpreis zeichnet nach eigenen Angaben wegweisende Ansätze aus, die den praxisorientierten Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Schulalltag vorantreiben. Beteiligen konnten sich Schulen, die mit KI neue Wege in der Unterrichtsgestaltung, zur Entlastung von Lehrkräften oder für mehr Chancengerechtigkeit gehen. Ein Jury wählte aus 191 Schulen 18 aus. Der bundesweite Wettbewerb wurde von der Initiation "Deutschland – Land der Ideen" angestoßen, die zusammen von Bundesregierung und Wirtschaft getragen wird.
Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.