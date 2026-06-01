Tech-Konferenz in Heilbronn
KI und digitale Verwaltung: Deutschland und Estland schließen Innovationspartnerschaft

Deutschland und Estland haben eine vertiefte Zusammenarbeit in mehreren Bereichen beschlossen.

    Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, spricht bei der Eröffnung des Gipfels zur Europäischen Digitalen Souveränität in Berlin.
    Digitalminister Karsten Wildberger (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    Minister Wildberger und seine estnische Amtskollegin Pakosta unterzeichneten in Heilbronn eine entsprechende Absichtserklärung. In der baden-württembergischen Großstadt findet derzeit die Konferenz "Tech" statt.
    Wie das Bundesministerium für Digitalesund Staatsmodernisierung mitteilte, geht es bei der Zusammenarbeit um zentrale Felder wie Künstliche Intelligenz, digitale Souveränität und Cybersicherheit in der öffentlichen Verwaltung. Digitalminister Wildberger betonte, Estland sei eines der führenden digitalen Länder Europas und für Deutschland ein wichtiger und verlässlicher Partner.
    Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.