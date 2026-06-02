Tech-Konferenz in Heilbronn

Minister Wildberger und seine estnische Amtskollegin Pakosta unterzeichneten in Heilbronn eine entsprechende Absichtserklärung. In der baden-württembergischen Großstadt findet derzeit die Konferenz "Tech" statt.
Wie das Bundesministerium für Digitalesund Staatsmodernisierung mitteilte, geht es bei der Zusammenarbeit um zentrale Felder wie Künstliche Intelligenz, digitale Souveränität und Cybersicherheit in der öffentlichen Verwaltung. Digitalminister Wildberger betonte, Estland sei eines der führenden digitalen Länder Europas und für Deutschland ein wichtiger und verlässlicher Partner.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.