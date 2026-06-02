Tech-Konferenz in Heilbronn
KI und digitale Verwaltung: Deutschland und Estland schließen Innovationspartnerschaft

Deutschland und Estland haben eine vertiefte Zusammenarbeit in mehreren Bereichen beschlossen.

    Porträt von Karsten Wildberger, designierter Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Er blickt direkt in die Kamera.
    Digitalminister Karsten Wildberger (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    Minister Wildberger und seine estnische Amtskollegin Pakosta unterzeichneten in Heilbronn eine entsprechende Absichtserklärung. In der baden-württembergischen Großstadt findet derzeit die Konferenz "Tech" statt.
    Wie das Bundesministerium für Digitalesund Staatsmodernisierung mitteilte, geht es bei der Zusammenarbeit um zentrale Felder wie Künstliche Intelligenz, digitale Souveränität und Cybersicherheit in der öffentlichen Verwaltung. Digitalminister Wildberger betonte, Estland sei eines der führenden digitalen Länder Europas und für Deutschland ein wichtiger und verlässlicher Partner.
    Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.