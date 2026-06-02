Anthropic ist der Entwickler des Ki-Chatbots Claude (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Samuel Boivin)

Dieser müsse zunächst von der Aufsichtsbehörde SEC geprüft werden, teilte der ⁠Entwickler des ⁠Chatbots "Claude" mit. Der Börsengang hänge dann von den Marktbedingungen und anderen Faktoren ab. Details zum Inhalt des Antrags wurden nicht bekannt.

Ein Börsengang von Anthropic in den kommenden Monaten war bereits erwartet worden. Das Unternehmen hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, weiteres Investorengeld eingeworben zu haben. Es komme auf eine Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar. Damit ist Anthropic nun wertvoller als der Konkurrent OpenAI, ‌der den Chatbot ChatGPT entwickelt hat. OpenAI will ebenfalls dieses Jahr an die Börse gehen. Dies plant auch die Firma SpaceX des Tech-Milliardärs Musk. In dem Raumfahrtunternehmen ist auch die KI-Firma xAI aufgegangen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.