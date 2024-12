Fußball-Bundesliga

Augsburgs Samuel Essende (l.) und Kiels Marco Komenda kämpfen um den Ball. (picture alliance / dpa / Frank Molter)

Zuletzt hatten die Kieler fünf Niederlagen in Folge kassiert. In den weiteren Bundesliga-Spielen gewann Leverkusen 5:1 gegen Freiburg. Der FC Sankt Pauli verschaffte sich in Stuttgart mit einem 1:0 etwas Luft im Abstiegskampf. In Bremen gab es mit einem 4:1 gegen Union Berlin den dritten Werder-Sieg in Serie. Borussia Mönchengladbach gewann in Hoffenheim mit 2:1. In Frankfurt setzte sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen für die Eintracht fort. Die Mannschaft verlor mit 1:3 gegen Mainz.

