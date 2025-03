Trotz knapper Kassen

Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel (Carsten Rehder / dpa / Carsten Rehder)

Bund, Länder und Kommunen gewährten 285 Milliarden Euro an direkten Finanzhilfen und indirekten Steuererleichterungen, wie aus dem jüngsten Subventionsbericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hervorgeht. Damit seien trotz Engpässen in den Haushalten Mittel in Höhe von 6,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verteilt worden.

Schwerpunkte der Finanzhilfen des Bundes waren demnach die Umwelt- und Energiepolitik. Bei den Steuervergünstigungen lag der Fokus der Erhebung zufolge auf Entfernungspauschale, Umsatzsteuerbefreiung der Sozialversicherungsträger, Krankenhäusern und ärztlichen Leistungen.

