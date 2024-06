Messerangriff in Mannheim

Kiesewetter (CDU): "Brauchen mehr Zivilcourage"

Der Tod des Polizisten, der am Freitag bei einem Messerangriff in Mannheim schwer verletzt worden war, hat Bestürzung ausgelöst. Bundespräsident Steinmeier zeigte sich besorgt über eine "wachsende Gewaltbereitschaft in unserem Land". Der CDU-Bundestagsabgeordnete Kiesewetter rief zu mehr Zivilcourage gegen Extremismus jeglicher Art auf.