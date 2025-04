Sicherheitspolitik

Die German Heron TP-Drohne der Bundeswehr (Archivfoto) (imago / Zoonar / Sergey Kohl)

Man brauche künftig in jedem Bereich der Streitkräfte bewaffnete Drohnen ebenso wie eine entsprechende Abwehr, sagte Kiesewetter den Zeitungen des "RedaktionsNetzwerks Deutschland". Zur Begründung verwies er auf die technologische Entwicklung der Kriegsführung. Künftig werde keine moderne Armee ohne eigene Fähigkeiten in diesem Bereich mehr auskommen. Kiesewetter nannte die Defizite der Bundeswehr in diesem Zusammenhang gravierend. Drohnenpiloten sollten bereits in der Standardausbildung die Fähigkeiten lernen und dabei auch Kenntnisse der Ukraine nutzen.

Das Land habe die einzige europäische Armee, die diese Fähigkeiten besitze, betonte der CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.