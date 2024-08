Zerstörtes Hotel in Kramatorsk. Dort waren Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters untergebracht. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Wie das ukrainische Außenministerium mitteilte, wurden neue Einheiten mit Panzern, Artillerie und Flugabwehr in der Region Gomel stationiert. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte angekündigt, die Truppen zu verstärken, da die Ukraine ihrerseits zusätzliches Militär an die Grenze verlegt habe. Die mit Moskau verbündete Regierung in Minsk ist nicht aktiv am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt.

In der ostukrainischen Stadt Kramatorsk wurde ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters bei einem russischen Angriff auf ein Hotel getötet, mehrere seiner Kollegen wurden verletzt. Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben von Reuters um den britischen Sicherheitsberater eines sechsköpfigen Teams. Der Gouverneur der Region Donezk, Filaschkin, erklärte auf Telegram, unter den Verletzten sei auch ein Deutscher.

