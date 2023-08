Zuvor hatte sich der Stabschef von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, Jenssen, auf einer Podiumsdiskussion zum Krieg in der Ukraine geäußert. Er sagte, eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, dass die Ukraine Territorium abgebe und im Gegenzug die NATO-Mitgliedschaft erhalte. Inzwischen ruderte Jenssen zurück. Er sagte der norwegischen Zeitung Verdens Gang, seine Stellungnahme sei ein Fehler gewesen. Die Äußerungen seien Teil einer größeren Diskussion über mögliche Zukunftsszenarien in der Ukraine gewesen, und er hätte das nicht so formulieren sollen.