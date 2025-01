Die ukrainische Luftwaffe schießt erneut zahlreiche russische Drohnen ab. (dpa )

In der Nähe der Hauptstadt Kiew wurde nach Behördenangaben ein Mensch getötet. Landesweit gab es mehrere Verletzte. In den Regionen Donezk und Tschernihiw wurden Wohnhäuser und Geschäftsgebäude durch herabfallende Drohnentrümmer beschädigt. Die ukrainische Luftwaffe gab an, 60 von 93 russischen Drohnen abgeschossen zu haben.

