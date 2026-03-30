Drohnenbau

Rheinmetall-Chef Armin Papperger (picture alliance / Sven Simon / Malte Ossowski)

Der Chef des deutschen Rüstungskonzerns hatte der Zeitschrift "The Atlantic" gesagt, die Drohnenproduktion in der Ukraine komme eher dem Legospielen gleich; Hausfrauen mit 3D-Druckern in der Küche würden dort die Fluggeräte herstellen. Das sei keine Innovation, fügte Papperger hinzu. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete die Äußerungen als eigenartig. Wenn wirklich jede ukrainische Hausfrau Drohnen bauen könne, dann könne jede ukrainische Hausfrau auch Geschäftsführerin von Rheinmetall sein. Nach dem Papperger-Interview veröffentliche das Düsseldorfer Unternehmen eine Mitteilung in der es hieß, man habe äußersten Respekt für den Einsatz der Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Verteidigung ihres Landes.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.