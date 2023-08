Der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenskyj (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Pool / Ukrainian Presidentia)

Sie soll versucht haben, Informationen über die Reisepläne des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sowie militärische Standorte an Russland weiterzugeben, teilt der SBU mit. Die Verdächtige sei in der südukrainischen Hafenstadt Mykolajiw verhaftet worden. Selenskyj hatte die Stadt nach offiziellen Angaben zuletzt am 27. Juli besucht. Auf einem vom Geheimdienst veröffentlichten Foto ist eine dunkelhaarige Frau in einem schwarz-weißen Kleid zu sehen, die von zwei Soldaten umgeben ist. Alle Gesichter auf dem Bild sind verschwommen. Die Frau stamme aus Otschakiw und habe in einem Armeeladen gearbeitet, wo sie Waren an ukrainische Soldaten verkauft habe, erklärt der SBU. Ein Gericht habe ihre Festnahme genehmigt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu zwölf Jahre Haft.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.