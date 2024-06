Vom Krieg zerstörtes Gebäude im ostukrainischen Tschassiw Jar (Archivbild). (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Es habe heftige Gefechte in der dortigen Ortschaft Iwaniwske gegeben. Die Einnahme der seit Wochen heftig umkämpften Frontstadt Tschassiw Jar wäre für Moskau ein bedeutender Durchbruch in der Region Donezk auf dem Weg in Richtung der Stadt Kramatorsk.

Donezk war seit Kriegsbeginn über zwei Jahre hinweg die Region mit den meisten Kämpfen. Im Mai startete Russland jedoch eine Bodenoffensive in der nordwestlich gelegenen Nachbarregion Charkiw. Russland kontrolliert derzeit rund 18 Prozent des Gebiets der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.