So wurde laut dem ukrainischen Geheimdienst SBU ein Treibstofflager in der Stadt Rybinsk 280 Kilometer nordöstlich von Moskau durch Drohnen getroffen und in Brand gesetzt. Von russischer Seite gab es zu dem ukrainischen Bericht keine Angaben. Dagegen bestätigte Russland einen Angriff in der vergangenen Nacht auf die Ölraffinerie im südrussischen Hafen Tuapse am Schwarzen Meer. Dabei war ein Brand ausgebrochen. Angegriffen wurde nach Angaben aus Kiew auch ein Öl- und Gasterminal in der Region Krasnodar.

Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht immer unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.