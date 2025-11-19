Ein US-Kurzstrecken-Raketensystem ATACMS im Einsatz (picture alliance / Photoshot / US-Arme / Avalon)

Welche Ziele genau ins Visier genommen wurden, blieb zunächst offen. Der Generalstab in Kiew sprach lediglich von einer bedeutenden Entwicklung. Bei den verwendeten Systemen handelte es sich demnach um ballistische ATACMS-Raketen, die der Ukraine von den USA geliefert worden seien. Ihre Reichweite beträgt je nach Modell zwischen rund 160 und 300 Kilometern.

Derweil stellte Spanien weitere Hilfen für das von Russland angegriffene Land in Aussicht. Ministerpräsident Sanchez sprach in Madrid während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Selenskyj von einem Paket im Wert von 817 Millionen Euro. Zudem soll im Rahmen einer NATO-Initiative US-Militärausrüstung im Wert von 100 Millionen Euro angeschafft werden.

