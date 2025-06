Eine von Russland eingesetzte Shahed-Drohne am Himmel über Charkiw (Bild vom 8.6.2025). (IMAGO / NurPhoto / Pavlo Pakhomenko)

Zudem seien vier Hyperschallraketen vom Typ Kinschal, Marschflugkörper sowie Luft-Boden-Raketen abgefeuert worden, hieß es. Die meisten Drohnen und Raketen konnten demnach abgeschossen werden. In zahlreichen ukrainischen Regionen gab es Luftalarm. Darunter war auch erneut die Hauptstadt Kiew. Aus Riwne und Saporischja wurden insgesamt vier Verletzte gemeldet. Polen ließ am frühen Morgen wegen des intensiven russischen Angriffs auf das Nachbarland Abfangjäger aufsteigen, um die Lage im Grenzgebiet zu überwachen.

Die Ukraine griff ihrerseits auch wieder Ziele in Russland an. Darunter war laut Generalstab in Kiew eine Elektronikfabrik in der russischen Teilrepublik Tschuwaschien. Der örtliche Gouverneur bestätigte den Angriff.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.