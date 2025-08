Ein ukrainischer Soldat startet eine Drohne (Archivbild). (IMAGO / Avalon.red / IMAGO / Kirill Chubotin / Avalon)

Die Armee teilte mit, sie habe eine Ölraffinerie in der Region Rjasan rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau getroffen, sowie ein Öllager in der Region Woronesch, die an die Ukraine grenzt. Der ukrainische Geheimdienst SBU meldete zudem Angriffe auf eine Fabrik für Elektronik in Pensa und einen Militärflugplatz Primorsko-Achtarsk, von dem aus russische Drohnenangriffe gestartet würden. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze.

In der Nacht hatte Russland seinerseits wieder ukrainische Ziele angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden von rund 50 russischen Angriffs- und Täuschungsdrohnen 45 abgefangen oder unschädlich gemacht. Aus der Region Dnipropetrowsk wurden drei Verletzte und Schäden an Wohnhäusern gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.