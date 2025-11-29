Blick auf Kiew nach einem russischen Luftangriff (Archivbild) (AP / Julia Demaree Nikhinson)

Dabei wurden nach Angaben der örtlichen Militärverwaltung Raketen und Drohnen eingesetzt. Es habe mindestens ein Todesopfer und sieben Verletzte gegeben. Die Geschosse hätten unter anderem Wohnblöcke und Häuser im Stadtzentrum sowie in Vororten getroffen, es seien mehrere Brände ausgelöst worden.

Derweil widersprach der oberste ukrainische Befehlshaber Syrskyj der russischen Darstellung, wonach Russland die Stadt Kupjansk im Nordosten der Ukraine bereits vollständig kontrolliere. Vielmehr befänden sich die heimischen Soldaten weiterhin im Abwehrkampf.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.