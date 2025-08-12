Die Streitkräfte hätten russische Einheiten aus den Siedlungen in der Region Sumy vertrieben, teilte der Generalstab in Kiew mit. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Ukraine die Rückeroberung eines Dorfes gemeldet. Den geringfügigen Geländegewinnen stehen allerdings größere Gebietsgewinne russischer Truppen vor allem in der Region Donezk gegenüber.
Aus Russland wurden neue ukrainische Drohnenangriffe gemeldet. Laut Medienberichten wurden 25 der Fluggeräte von der Luftabwehr abgeschossen. Über mögliche Opfer oder Schäden ist noch nichts bekannt.
