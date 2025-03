Russland hat die ukrainische Hafenstadt Odessa erneut angegriffen. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Lyashonok Nina / Ukrinform / ABACA)

Getroffen wurde demnach ein Frachtschiff, als es mit Weizen beladen wurde. Bei Angriffen im Süden und Osten der Ukraine gab es laut örtlichen Angaben vier weitere Tote. Insgesamt griff Russland die Ukraine in der vergangenen Nacht mit drei Raketen und rund 130 Drohnen an, von denen nach Armeeangaben fast 100 in der Luft zerstört wurden.

Die russische Armee gab bekannt, in den von der Ukraine eingenommenen Gebieten der Oblast Kursk fünf weitere Dörfer zurückerobert zu haben. In der Region wurden den Angaben zufolge vier russische Arbeiter bei einem ukrainischen Angriff auf ein landwirtschaftliches Unternehmen getötet.

