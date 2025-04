Russischer Angriffskrieg

Schäden nach russischen Angriffen in Charkiw. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrii Marienko)

Er könne kein Vertrauen in die Worte haben, die aus Moskau kämen, betonte Selenskyj. Zugleich erklärte er sich bereit, seinerseits eine Waffenruhe zu verkünden, die über Sonntag hinausgehe. Dies für den Fall, dass Russland seine selbst verhängte Feuerpause tatsächlich einhalte.

Der russische Präsident Putin hatte am frühen Abend angekündigt, seinen Truppen zu befehlen, bis zum Ende des morgigen Tages für 30 Stunden die Waffen ruhen zu lassen.

EU-Kommission reagiert skeptisch

Die EU-Kommission reagierte mit Skepsis auf die Ankündigung Putins. In einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung hieß es, Russland sei in der Vergangenheit zu häufig als Aggressor aufgetreten - daher müsse erst sichtbar werden, dass die russischen Angriffe tatsächlich ausblieben. Zudem müssten aus Moskau klare Zeichen für einen langfristigen Waffenstillstand kommen. Die EU-Kommission wies darauf hin, dass die russische Führung den Krieg gegen die Ukraine sofort stoppen könne, wenn sie wirklich dazu bereit sei.

Das britische Außenministerium forderte Russland auf, einen kompletten Waffenstillstand zu verhängen - und nicht nur eine eintägige Pause.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.