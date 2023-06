Ukrainische Soldaten bei Bachmut (Archivbild). (Getty Images / Anadolu Agency / Muhammed Enes Yildirim)

Nahe der Stadt Orichiw und an mehreren weiteren Frontabschnitten im Süden des Landes habe man russische Einheiten zurückgedrängt, teilte der ukrainische Generalstab per Telegram mit. Auch in der östlichen Region Donezk seien die Vorstöße erfolgreich. Dort gebe es aber auch Angriffe russischer Truppen. Details nannte die Armee nicht. Die Angaben lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

Die ukrainische Gegenoffensive hatte vor gut drei Wochen begonnen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.