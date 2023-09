Angriffskrieg gegen die Ukraine

Ein ukrainischer Panzer in Lysychansk in der Region Luhansk (picture alliance / Alex Chan / ZUMAPRESS)

In der Stadt Sorokyne habe es auf einem Fabrikgelände eine heftige Explosion gegeben, teilte der ukrainische Militärgouverneur, Lyssohor, auf Telegram mit. Auf mehreren online veröffentlichten Videos waren Rauchschwaden über der Stadt zu sehen. Von russischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Auch auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim gab es erneut Explosionen. Nach Angaben des russischen Besatzungschefs, Raswoschajew, handelte es sich um eine kontrollierte Sprengung an einem schwer beschädigten Gebäude in der Stadt Sewastopol. Es seien noch weitere Sprengungen geplant, hieß es.

Aus der südukrainischen Stadt Beryslaw wurden russische Luftangriffe gemeldet. Nach Behördenangaben wurden dabei drei Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.