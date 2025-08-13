Zerstörungen in Donezk (Archivbild). (AFP / GENYA SAVILOV)

In mehr als zehn Orten nahe der Frontlinie müssten Familien mit Kindern ihre Häuser verlassen, teilte der Gouverneur der Region mit. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium die Einnahme zweier weiterer Dörfer in Donezk gemeldet. Den Angaben zufolge handelt es sich um Ortschaften in der Nähe der ehemaligen Bergbaustadt Dobropillja, die von der ukrainischen Armee gehalten wird.

Nach Informationen des US-Instituts für Kriegsstudien übernahm die russische Armee im Laufe des gestrigen Tages die Kontrolle über ein Gebiet von 110 Quadratkilometern im Osten der Ukraine.

