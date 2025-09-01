Russischer Krieg

Das Treffen begann am Nachmittag auf Botschafterebene, wie ein Sprecher sagte. Der ukrainische Außenminister Sybiha hatte zuvor gefordert, Moskau müsse mehr Druck spüren. Der NATO-Ukraine-Rat wurde für den Austausch in Krisensituationen geschaffen.
Russland hatte in der vergangenen Woche zwei Luftangriffe mit Hunderten Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern gegen die Ukraine geflogen. In Kiew wurden mehr als 20 Menschen getötet.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.