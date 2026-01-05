Rauch über der ukrainischen Hauptstadt Kiew (Archivbild). (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Kotenko Yevhen / Ukrinform / ABACA)

Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurde die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht abermals Ziel von russischen Attacken. Die Luftabwehr sei im Einsatz gewesen. In der russischen Stadt Jelez löste ein ukrainischer Drohnenangriff einen Brand in einem Industriegebiet aus. ​Dort befindet sich unter anderem ein Batteriewerk, das als wichtiger Hersteller für die heimische Rüstungsindustrie gilt. Laut dem zuständigen Regional-Gouverneur gab es keine Verletzten.

Die Ukraine ​hat das Werk nach eigenen Angaben bereits ​früher angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.