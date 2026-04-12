Der ukrainische Generalstab und das Verteidigungsministerium in Moskau meldeten jeweils mehrere tausend angebliche Verstöße der gegnerischen Seite.
Allerdings gab es nach Angaben des Generalstabs in Kiew keine russischen Angriffe mit Raketen und Gleitbomben. Russland meldete ebenfalls keine ukrainischen Attacken gegen seine Ölindustrie.
Allerdings gab es nach Angaben des Generalstabs in Kiew keine russischen Angriffe mit Raketen und Gleitbomben. Russland meldete ebenfalls keine ukrainischen Attacken gegen seine Ölindustrie.
Die Feuerpause war für das orthodoxe Osterfest vereinbart worden und soll bis 23 Uhr unserer Zeit gelten.
Kurz vor dem gestrigen Beginn der Waffenruhe hatten die Ukraine und Russland erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Nach Behördenangaben wurden jeweils 175 Soldaten freigelassen.
Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.