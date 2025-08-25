Moskauer Filmwoche

Der Filmemacher Woody Allen (Archivbild aus dem Jahr 2019, ein aktuelles Bild von der fraglichen Videoschalte lag zunächst nicht vor) (dpa / MAXPPP / Arnaud Journois)

Der Filmschaffende habe bewusst die Augen vor den Gräueltaten verschlossen, die Russland seit 2014 täglich in der Ukraine verübe. Die Kultur dürfe nicht für die "Reinwaschung" von Verbrechen oder als "Propagandainstrument" dienen, heißt es in der Mitteilung weiter

Woody Allen war am Sonntag im Rahmen des Moskauer Filmfestivals per Video zugeschaltet worden, um einen Vortrag zu halten. Die Veranstaltung wurde vom kremlnahen Regisseur und Schauspieler Fjodor Bondartschuk moderiert. Dieser ist wegen seiner Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ziel Bondartschuk westlicher Sanktionen.

Medienberichten zufolge äußerte Allen während des Gesprächs seine Bewunderung für Bondartschuks Vater, den Regisseur Sergej Bondartschuk. Außerdem soll er unter anderem gesagt haben: "Mir hat russisches Kino immer gefallen". Politisch äußerte sich der 89-Jährige demnach nicht. Der Frage, ob er in Russland drehen wolle, sei er vielmehr ausgewichen.

