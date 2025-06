1000 Ukrainer gegen 1000 Russen: Es war der größte Gefangenenaustausch bisher. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Ukrainian President Press Office)

Die Regierung in Kiew habe die für dieses Wochenende vorgesehene Aktion auf unbestimmte Zeit verschoben, erklärte der russische Gesandte Medinski. In Istanbul hatten am Montag zum zweiten Mal seit Mitte Mai Unterhändler der Ukraine und Russlands beraten. Dabei war ein Austausch sämtlicher Kriegsgefangenen im Alter von 18 bis 25 Jahren, der schwer verwundeten oder schwer kranken Internierten und der Austausch von 6000 Leichnamen vereinbart worden. Die ukrainische Regierung wies die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.