Rettungsarbeiten nach einem erneuten russischen Luftangriff auf Kiew (Efrem Lukatsky / AP / dpa )

Ziel war demnach unter anderem die Hauptstadt Kiew. Bürgermeister Klitschko schrieb auf Telegram, in mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Autos von Raketen sowie Drohnen getroffen worden und in Brand geraten. Es gebe mindestens zwei Todesopfer, über 50 weitere Menschen seien verletzt worden. Auch in anderen Teilen des Landes gab es Berichte über russische Luftangriffe. In mehreren Städten habe es Explosionen gegeben, darunter auch in der im Osten gelegenen Millionenstadt Charkiw.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.