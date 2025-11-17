Der ukrainische Präsident Selenskyj (l.) und der französische Präsident Macron (Christophe Ena/Pool AP/dpa)

Präsident Selenskyj und Frankreichs Staatschef Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung. Wie das französische Präsidialamt mitteilte, ist auch der Kauf von Radarsystemen und Drohnen vorgesehen. Selenskyj hatte gestern im Onlinedienst X einen "historischen Deal" mit Frankreich angekündigt, um die Luftwaffe und die Luftverteidigung seines Landes zu stärken.

Macron unterstrich seine Unterstützung für die Ukraine und rief die EU auf, Kiew auch finanziell weiter zu helfen. Zugleich forderte er von der ukrainischen Regierung weiter Schritte zur Bekämpfung von Korruption.

Selensksj war am Vormittag von Macron auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Paris empfangen worden. Es ist bereits der neunte Frankreich-Besuch des ukrainischen Präsidenten seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.