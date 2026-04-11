Menschen beugen sich in mitten zerstörter Häuser über einen Generator (Balabyne, Ukraine, 09.06.2026) (picture alliance / Photoshot)

Der ukrainische Generalstab in Kiew teilte am Abend mit, dass er 469 Verletzungen der Waffenruhe registriert habe. Es habe nicht nur Hunderte Angriffe mit Drohnen gegeben, sondern auch 153 Fälle von Beschuss und 22 Erstürmungen. Eine russische Reaktion auf die Vorwürfe lag zunächst nicht vor.

Putin hatte die Waffenruhe angeordnet, damit die Menschen in Russland und in der Ukraine das orthodoxe Osterfest feiern können. Die Konfliktparteien hatten nach russischen Angaben auch Kriegsgefangene ausgetauscht.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.