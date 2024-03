Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, warnt vor weiteren russischen Angriffen auf die Stadt. (picture alliance / Photoshot)

Klitschko sagte der "Bild am Sonntag", das sei eine falsche Einstellung. Er betonte, man werde keine Gebiete an Russland abgeben. Ein solcher Schritt könne kein Kompromiss sein. Was man im russischen Angriffskrieg stattdessen benötige, sei mehr Unterstützung - etwa durch Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot. Klitschko warnte in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor weiteren russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt. Kiew sei und bleibe ein Ziel für Kremlchef Putin.

In der vergangenen Nacht griff die russische Armee nach ukrainischen Angaben wieder die Energie-Infrastruktur in der Ukraine an. Stromversorger meldeten erneut Notabschaltungen in mehreren Regionen. Engpässe gab es demnach etwa in Dnipropetrowsk, Sumy und Poltawa. In allen Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.