Vitali Klitschko bei der deutsch-ukrainischen kommunalen Partnerschaftskonferenz in Leipzig. (Sebastian Willnow / dpa / Sebastian Willnow)

Die Folge wäre, dass Russland nicht bestraft werde und einfach weitermachen könne, sagte Klitschko am Rande der deutsch-ukrainischen Partnerschaftskonferenz in Leipzig. Die Menschen in seinem Land träumten vom Frieden. Einen Teil der Ukraine an Russland abzugeben, sei undenkbar. An der Konferenz in Leipzig nehmen zahlreiche Bürgermeister, Vertreter aus dem deutsch-ukrainischen Städte-Netzwerk sowie andere politische Gäste teil. Bundespräsident Steinmeier wird eine Rede halten.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.