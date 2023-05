Türkei

Kilicdaroglu umwirbt vor Stichwahl Nationalisten mit Äußerungen gegen Flüchtlinge

Der türkische Oppositionsführer Kilicdaroglu hat vor der Stichwahl am 28. Mai einen schärferen Ton gegenüber Flüchtlingen angeschlagen. Kilicdaroglu sagte in einer Rede, wenn er an die Regierung komme, werde er alle Flüchtlinge nach Hause schicken.

18.05.2023