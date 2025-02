US-amerikanische Soulsängerin

Roberta Flack (Archivfoto) (picture alliance / Newscom / Photo By John Barrett / PHOTOlink.)

Sie starb im Alter von 88 Jahren, wie amerikanische Medien unter Berufung auf Flacks Management meldeten. Einer ihrer größten Erfolge war ihre Interpretation von "Killing Me Softly with His Song". Damit führte sie 1972 die US-Charts an und erhielt einen Grammy für die beste Schallplatte des Jahres. Beides war ihr im Jahr davor bereits mit der Ballade "The First Time I Ever Saw Your Face" gelungen. Im Jahr 2022 hatte die Musikerin bekanntgegeben, dass sie an einer nicht heilbaren Erkrankung des Nervensystems leidet.

