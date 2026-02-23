Parteichef Kim Jong Un (Mitte) wurde als Generalsekretär der Arbeiterpartei wiedergewählt. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Uncredited)

Die Entscheidung sei entsprechend dem einhelligen Wunsch aller Delegierten getroffen worden, berichtete die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Unter Kims Führung sei die atomare Abschreckung des Landes radikal verbessert worden. Kim ist seit 2011 Regimechef des totalitär regierten Einparteienstaats.

Der am vergangenen Donnerstag eröffnete Parteikongress ist formell das höchste politische Entscheidungsorgan in Nordkorea. In seiner Eröffnungsrede vor den mehreren tausend Delegierten hatte Kim gesagt, Priorität habe in seiner Politik die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung. Unter anderem wegen der westlichen Sanktionen ist Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea ein chronisches Problem.

