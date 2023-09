Nach Russland-Besuch

Der russische Verteidigungsminister Schoigu (links) und Nordkoreas Machthaber Kim Yong Un am Samstag bei Wladiwostok. (AFP / HANDOUT)

Er sei auf dem Weg zurück nach Nordkorea, berichten russische Medien. Kim war am vergangenen Dienstag per gepanzertem Zug in Russland eingetroffen. Er traf Präsident Putin sowie Verteidigungsminister Schoigu und besuchte militärische und technologische Einrichtungen. Im Westen gibt es Befürchtungen, dass Nordkorea und Russland ein Waffenabkommen schließen könnten, das Putin in seinem Krieg in der Ukraine helfen könnte. Nordkorea wiederum dürfte an Technologien für sein Atom- und sein Raketenprogramm interessiert sein.

