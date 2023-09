Krieg in der Ukraine

Kim Jong Un in Russland

Während Nordkoreas Diktator Kim in Russland eintrifft, um mit dem russischen Machthaber Putin über einen Waffendeal zu verhandeln, ist Bundesaußenministern Baerbock in Kiew angekommen. Und die USA haben eine schwierige Bitte an Berlin.

Adler, Sabine | 12. September 2023, 06:26 Uhr